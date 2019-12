Silvesterball in der Wiener Hofburg läutet Ballsaison ein

Nur noch wenige Wochen bis der Jahreswechsel in der Wiener Hofburg prunkvoll gefeiert wird. Bereits zum 50. Mal lädt der Jubiläumsball zum glamourösen Auftakt der Wiener Ballsaison.

"Ob im Zeremoniensaal, dem einstigen Thronsaal der Habsburger, oder im Rittersaal, wo Maria Theresia getauft wurde, jeder Saal erzählt seine Geschichte und verzaubert die Ballgäste mit einzigartigem Flair", so Direktorin Alexandra Kaszay.

Mitternachtseinlage beim Silvesterball in der Hofburg

Neben vielen heimischen Gästen zieht der HOFBURG Silvesterball internationale Gäste aus aller Welt an, die sich auf ein "Time to Celebrate"-Erlebnis einstimmen. Insgesamt werden an die 2.500 Gäste aus knapp 50 Nationen erwartet.