"Silent Run I und II": Die ersten zwei Laufstrecken am Wiener Zentralfriedhof

Der Wiener Zentralfriedhof bekommt zwei Laufstrecken. Es handelt sich um die Strecken "Silent Run I und II" passend zu dem Ort. Das Eröffnungsfest dafür findet am 25. Mai statt.

Die Wiener Friedhöfe werden von vielen Menschen zum Spazieren, Nordic Walking oder auch Laufen genutzt. Viele Wiener nutzen die Friedhöfe zum Erholen, Entspannen und Sporteln, da sie oft eine Naturoase in der städtischen Lage darstellen.

Um dieser Entwicklung nach zu kommen, haben sich die Friedhöfe Wien etwas Besonderes einfallen lassen. Gesundheitsförderung zwischen Grabreihen: Am Wiener Zentralfriedhof gibt es ab sofort zwei ausgeschilderte Laufstrecken. Jogger sollen dadurch auch sanft darauf hingewiesen werden, wo das Sporteln eher erwünscht ist und wo weniger, sagte Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien, am Freitag bei der Präsentation. Das Laufen abseits der offiziellen Pfade bleibt aber weiterhin erlaubt”, solange das Verhalten ein pietätvolles und angemessenes ist”.

Gestartet wird jeweils beim Tor 2. Der kürzere, zwei Kilometer lange Weg führt zuerst durch die breite Allee zur Präsidentengruft. Danach umrundet man die entlang der Arkaden die Karl-Borromäus-Kirche und läuft zurück zum Ausgangspunkt. Weitaus tiefer hinein in das grüne Friedhofsareal geht es auf der fünf Kilometer langen Route 2. Dort wird u.a. das älteste Einzelgrab, das mit 1874 datiert ist, passiert. Viel bergauf und bergab geht es auf beiden Strecken nicht. Jeweils fünf Höhenmeter müssen überwunden werden.

Der Name “Silent Run” verbirgt eine tiefere Bedeutung. Damit soll Bewusstsein für die vielen Verstorbenen geschaffen werden. Es soll auch in Erinnerung rufen, dass der Friedhof ein Ort der Ruhe und Besinnung ist. Am Freitag wurden die Übersichtstafeln der Laufstrecken bereits enthüllt.