Silent Disco Beachtour macht in Wien Halt in der Strandbar Hermann: Tickets sichern

Ab 27. April startet die Open-Air-Tour der Silent Disco Austria bis in den September hinein durch ganz Österreich. Es stehen insgesamt sechs Bundesländer auf dem Programm, in Wien gibt es gleich fünf Termine in der Standbar Hermann.

Das einzigartige Clubkonzept der Silent Disco lädt Besucher dazu ein, mit kabellosen Funkkopfhörern, die man beim Eintritt erhält, unter verschiedenen Genres die Lieblingsmusik zu wählen und durch laue Sommernächte zu tanzen. Auf den zwei Kanälen ist für jeden Musikgeschmack garantiert etwas dabei: House, Electronic, HipHop und Pop oder Indie, Rock und 90s - die live vor Ort von zwei DJs aufgelegt werden.

Silent Disco Beachtour 2024 in der Strandbar Hermann in Wien

Der große Auftakt der Silent Disco Beachtour findet am 27. April im Stadtpark Parkhouse in Graz statt. Auf dem Plan stehen insgesamt 20 Tourstopps in sechs Bundesländern, darunter Städte wie Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Bregenz, Feldkirch und Korneuburg. In Wien steigt die Silent Disco an fünf Terminen in der Strandbar Hermann.

Tickets für die Silent Disco Beachtour 2024 fueled by Coke Studio sind ab 18 Jahren online für die verschiedenen Termine in den Bundesländern erhältlich und können über die offizielle Website der Silent Disco erworben werden. Tickets sind von 8 bis 14 Euro, je nach Standort, verfügbar.