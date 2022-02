Silber für Österreich: Fettner holt Olympia-Medaille auf Normalschanze

Die nächste Olympia-Medaille für Österreich: Manuel Fettner hat am Sonntag im Skisprung-Olympia-Bewerb auf der Normalschanze die Silbermedaille gewonnen.

Im Herbst seiner Karriere hat Manuel Fettner den Höhepunkt erreicht. Der 36-Jährige eroberte am Sonntag im Skisprung-Olympia-Bewerb von der Normalschanze in Zhangjiakou die Silbermedaille. Nach starken Leistungen im Training flog der Tiroler nach 102,5 m mit dem besten Finalsprung (104) vom fünften Rang zu seinem ersten Einzel-Edelmetall. Der Japaner Ryoyu Kobayashi (104,5/99,5) eroberte mit 4,2 Punkten Vorsprung Gold, Dritter wurde Ex-Weltmeister Dawid Kubacki (POL/104/103).

Manuel Fettner holy Silber-Medaille für Österreich auf Normalschanze

Fettner holte das erste Olympia-Edelmetall von der kleineren Schanze seit dem Bronze von Gregor Schlierenzauer 2010. In China nutzte er bei leicht wechselnden Bedingungen, die große Auswirkungen zeigten, seine Sprungkraft voll aus. In mehr als 20 Jahren im Weltcup erst dreimal als Dritter auf dem Podest, krönte der Team-Weltmeister von 2013 seine Karriere fernab der Heimat mit einer Olympia-Medaille. Es war das zweite Edelmetall für das ÖOC-Aufgebot nach Bronze von Langläuferin Teresa Stadlober.

Große Freude bei Manuel Fettner über Silber-Medaille

Eine Achterbahnfahrt der Karriere brachte für den gebürtigen Wiener in China ein weiteres Hoch. "Es war ein sehr cooler Weg, auch mit diesen Downs. Wenn es mir nicht so viel Spaß gemacht hätte, hätte ich schon längst den Hut draufgehaut. Es geht nicht immer nur um Podestplätze oder Medaillen, sondern in erster Linie hat mir der Sport getaugt und ich habe auch gemerkt, dass ich noch leistungsfähig bin."