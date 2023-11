Signa: Julius Bär legte Exposure offen

Julius Bär bemüht sich darum, die Kontroversen im Zusammenhang mit dem Kreditengagement der Schweizer Bank bei der angeschlagenen Signa-Holding zu klären.

Die Bank gab bekannt, dass sie Maßnahmen ergriffen hat, um ihre eigenen Interessen zu schützen und den Wert der gestellten Sicherheiten zu erhalten. Dies wurde in einer offiziellen Mitteilung am Montag veröffentlicht. Im Zwischenbericht zu den ersten zehn Monaten des Geschäftsjahres hatte Julius Bär Wertberichtigungen in Höhe von 82 Millionen Franken (85,06 Mio. Euro) bekannt gegeben.