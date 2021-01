Siegfried von "Siegfried und Roy" mit 81 Jahren gestorben

Siegfried Fischbacher, besser bekannt als Teil des Magier-Duos Siegfried und Roy, ist mit 81 Jahren in Las Vegas verstorben. Knapp ein Jahr nachdem sein Partner Roy an den Folgen einer Corona-Infektion starb, erlag er an Krebs.

Der Magier und Tigerdompteur litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium. Gemeinsam mit seinem Kollegen und Partner Roy Horn hatte der 81-Jährige mit Tiger- und Löwendressuren Weltruhm erlangt. Im Mai 2020 starb Roy im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion.

Siegfried und Roy erlangten Weltruhm

Siegfried und Roy hatten sich 1957 an Bord eines Kreuzfahrtschiffs kennengelernt. Ende der 60er-Jahre gaben sie in Las Vegas ihr Showdebüt. Ab 1990 gehörten sie zum festen Programm des berühmten Hotels Mirage in Las Vegas. Das Magierduo zog sich nach einem dramatischen Unfall im Oktober 2003 aus dem Showgeschäft zurück, bei dem Roy Horn während einer Vorstellung von einem weißen Tiger im Genick gepackt und schwer verletzt worden war.