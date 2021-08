Sieg Heil-Rufe, Sex- und Todesdrohungen: Randalierer in Wien festgenommen

Am Mittwochvormittag hatte es die Polizei in Wien-Döbling mit einem betrunkenen Randalierer zu tun, der unter anderem die eigene Mutter, Passanten und Polizisten tätlich bedrohte.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling wurden am Mittwoch kurz nach 10:15 Uhr wegen einer randalierenden Person an einer Bushaltestelle zur Krottenbachstraße in Döbling alarmiert.