SIE+ER-Lauf am 5. November in Wien einmal anders

Der 38. SIE+ER Lauf kehrt am 5. November 2023 mit den zusätzlichen Wertungskategorien SIE+SIE und ER+ER in den Wiener Prater zurück.

Die Online-Anmeldung ist bereits geöffnet und die Startplätze sind limitiert. Der SIE+ER Lauf hat sich längst als fester Bestandteil im Laufkalender etabliert und zieht Teilnehmer:innen aus ganz Österreich sowie international an. In einer Zeit, in der jedoch Traditionen stetig weiterentwickelt werden, läuten auch die Veranstalter des SIE+ER Laufs eine frische Ära ein.

SIE+ER-Lauf findet am 5. November mit einigen Neuerungen statt

Läufer können in diversen Paarkonstellationen an den Start gehen

"Der SIE+ER Lauf zeigt, dass Laufen nicht nur ein Sport ist, sondern eine Brücke, die Menschen miteinander verbindet. Mit den neuen Kategorien schaffen wir Raum für das gemeinsame Lauferlebnis und erfüllen den Wunsch von vielen Läuferinnen und Läufern in der gewünschten Paarkonstellation an den Start zu gehen." unterstreicht Organisatorin, Ilse Dippmann.

Online-Anmeldung zum Wiener SIE+ER-Lauf ist geöffnet

Die Online-Anmeldung ist geöffnet Laufbegeisterte können sich ab jetzt unter www.sie-er-lauf.at gemeinsam mit ihrem Laufbuddy – unabhängig von Alter, Herkunft, Religion und Geschlecht – zur neuen Edition des SIE+ER Laufs anmelden und sich einen der begehrten 1.800 Paar-Startplätze sichern. Der Startschuss fällt am 5. November 2023, um 10.00 Uhr im Wiener Prater. Die Strecke entlang der Prater Hauptallee bietet eine Distanz mit herbstlicher Atmosphäre von insgesamt 8 km pro Paar, aufgeteilt in jeweils 4 km für jede Läuferin bzw. jeden Läufer. Die Paare entscheiden selbst, wer den Start und wer das Ziel übernimmt. Der Wechsel erfolgt mittels symbolischen Handschlags in der eigens eingerichteten Wechselzone. Egal welche Laufzeit erreicht wird, das wichtigste Ziel ist es, zusammen Spaß am Laufen zu haben.