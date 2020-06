Siebenjährige bei Fahrradunfall in Wien-Brigittenau verletzt

Am Montagnachmittag zog sich ein siebenjähriges Mädchen bei einem Unfall in der Wasnergasse Kopfverletzungen zu und musste in ein Spital gebracht werden.

Am 29. Juni 2020 kam es auf einem Radweg in der Wasnergasse beim Augarten in Wien-Brigittenau gegen 15.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Eine Siebenjährige stürzte und verletzte sich am Kopf.