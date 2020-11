Sieben weitere Covid-Todesfälle in NÖ Spitälern

In niederösterreichischen Spitälern sind am Sonntag sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen registriert worden.

Laut Jany gab es auch weitere Covid-Todesfälle eines 90-Jährigen und einer 84-Jährigen in Stockerau, eine 89-Jährige verstarb in Neunkirchen und eine 89-Jährige in Amstetten.