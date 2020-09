Sieben neue Coronavirus-Fälle in Wiener UNO-City

In der Wiener UNO-City wurden erneut Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet: Sieben Neuerkrankungen wurden registriert, meldeten die UNO-Organisationen am Montagabend. Betroffen sind sechs Mitarbeiter der Atomenergieagentur (IAEA/IAEO) und eine Person im Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC).

Die Neuinfektionen stehen demnach durchwegs in Verbindung mit einem am vergangenen Freitag positiv getesteten Fall im internen Geschäft des Vienna International Centre (VIC), dem VIC Commissary. Dessen Warenangebot richtet sich an die Angestellten der UNO-Organisationen und Diplomaten. Laut Mitteilung des UN Information Service (UNIS) wurde das gesamte Personal des Geschäfts anschließend getestet und die Anlage gereinigt.