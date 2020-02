Sieben Hunde attackierten Malteser-Mischling in Wien-Meidling

Am Mittwochnachmittag gingen mehrere französische Bulldoggen auf einen Artgenossen in Wien-Meidling los und verletzten ihn lebensgefährlich.

Zahlreiche Zeugen verständigten am 5. Februar gegen 16.00 Uhr die Polizei, da sieben Hunde der Rasse "französische Bulldoge" in der Schlöglgasse in Wien-Meidling frei umherliefen.