Sie moderieren den 68. Eurovision Song Contest in Malmö

Ein schwedisches Frauenduo führt im Mai durch den 68. Eurovision Song Contest in Malmö.

Der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) wird von der Schauspielerin Malin Akerman aus Hollywood und der schwedischen Komikerin Petra Mede moderiert. Das Duo wird live in Malmö durch die Halbfinals am 7. und 9. Mai sowie das große Finale am 11. Mai führen, teilten die Veranstalter am Montag mit.

Malin Akerman sorgt beim 68. Eurovision Song Contest in Malmö für Hollywoodglanz

"Ich kann meine Gefühle darüber gar nicht wirklich beschreiben. Ich bin sehr aufgeregt und ein bisschen nervös, aber auf eine positive Art und Weise", sagte die schwedisch-amerikanische Schauspielerin Akerman (45). Der ESC hat sie immer begeistert - es war ein Traum für sie, ein Teil dieser Show zu sein. Akerman, die in Stockholm geboren und in Kanada aufgewachsen ist, hat kleinere Rollen in vielen erfolgreichen US-Romantikkomödien gespielt, wie zum Beispiel in "Selbst ist die Braut" mit Sandra Bullock oder "27 Dresses" mit Katherine Heigl. Außerdem hatte sie einen Gastauftritt in der Comedyserie "How I Met Your Mother".