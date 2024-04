Sie haben Euch belogen

Gastkommentar von Johannes Huber. Die freiheitliche Ex-Sozialministerin Hartinger-Klein gesteht, dass die „Patientenmilliarde“ nie ernstgemeint war. Das ist auch ein Problem für Kickl.

Schlimmer für Hartinger-Klein: Sie hat die Zusammensetzung der Patientenmilliarde auf den Cent genau darstellen lassen. Allein 2023 hätten demnach „436.479.338,00 Euro“ zusammenkommen sollen. Noch schlimmer: Sie hat die Einsparungen in einer Rede vor dem Nationalrat sogar bekräftigt: „Die Patientenmilliarde setzt sich kumuliert über vier Jahre bis 2023 aus der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen zusammen, etwa bei der Nichtnachbesetzung von Stellen von pensionierten Sozialversicherungsmitarbeitern oder bei geringeren Sachaufwen­dungen“, so die heutige Ex-Ministerin im Oktober 2018 gegenüber den Abgeordneten.

Die Sache ist die: Die „Patientenmilliarde“ ist eine Erklärung dafür, dass das Ansehen, den Politikerinnen und Politiker im Allgemeinen genießen, im Keller ist. Dass sich die ÖVP im freien Fall befindet: Ihr Hoffnungsträger Sebastian Kurz hat so viele Wähler enttäuscht, weil er nicht gehalten hat, was er versprochen hat. Davon profitiert hat bisher vor allem Kickl, weil er ankündigt, aufzuräumen. Hier wird aber deutlich, dass seine Partei, für die er 2018/19 immerhin schon Innenminister war, in Regierungsfunktion ebenfalls Lug und Trug betreibt - dass sie den Vertrauensverlust der Politik also mitzuverantworten hat.