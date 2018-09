SIE + ER Lauf im Wiener Prater: Start der Online-Anmeldung

Im heurigen Jahr findet bereits der 35. SIE+ER Lauf statt. Die Online-Anmeldung für die Strecke im Wiener Prater ist ab dem 1. September 2018 möglich.

Am Sonntag, den 11. November 2018 ist es wieder so weit. Der SIE+ER Lauf in der Wiener Prater Hauptallee findet zum 35. Mal statt. Wer gemeinsam mit einem Partner teilnehmen möchte, kann sich ab dem 1. September online anmelden.