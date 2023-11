Sie entscheidet künftig über Opernball-Gäste von Richard Lugner

Richard Lugner wird die Entscheidung über seine Gäste beim Wiener Opernball künftig nicht mehr selbst fällen.

Richard Lugner lässt Tochter Jacqueline Opernball-Gäste wählen

Der 91-jährige Lugner erklärte dem "Spiegel", dass sie die Hollywoodstars besser kenne. Aufgrund ihrer Tätigkeit als Betreiberin des Wiener Lugner Kinos fühle sich die 29-jährige besser in der Filmbranche zu Hause. Möglicherweise werde sie in Zukunft den Ballbesuch "ganz anstelle von mir" übernehmen.

all

all

self

self

Lugner erklärte dem "Spiegel" auch, dass Jacqueline nach seinem Tod die Firmen ihres Vaters weiterführen könne. Die Entscheidung liege bei ihr: "Meine Kinder müssen nicht das tun, was ich tue." Er habe kompetente Mitarbeiter in allen Bereichen, "die das Geschäft am Laufen halten, und meine Tochter überwacht das dann." Lugner hat auch zwei Söhne, Alexander und Andreas, beide über 50 Jahre alt.