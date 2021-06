Sicherheitsmitarbeiter erkannte mutmaßlichen Dieb: Festnahme

Am Donnerstag wurde die Polizei zum Wiener Hauptbahnhof gerufen. Ein Sicherheitsmitarbeiter eines Geschäfts hatte einen mutmaßlichen Dieb wiedererkannt. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Gegen 19.15 Uhr wurden Polizisten zum Wiener Hauptbahnhof in Wien-Favoriten gerufen. Ein Sicherheitsmitarbeiter eines Geschäfts hatte einen Mann wiedererkannt, nachdem dieser mehrere Flaschen Parfum gestohlen haben soll. Der Tatverdächtige konnte in der Nähe des Geschäfts angehalten werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 37-jährigen Tatverdächtigen einen Wert von 1,4 Promille. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.