Sicherheitsexperte HELMI im Wiener Planetarium unterwegs

Der Kult-Sicherheitsexperte HELMI ist mit Sokrates ab sofort im Kinderprogramm des Wiener Planetariums zu sehen. Sie geben dabei Tipps für das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

„Die Integration von HELMI in das Kinderprogramm des Planetariums bildet die ideale Möglichkeit, um Kinder spielerisch an die Vermeidung von Gefahren im Alltag heranzuführen und sie an richtige Verhaltensweisen zu erinnern“, zeigt sich auch der Direktor des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) Othmar Thann überzeugt. Er ist sich sicher, dass HELMI bereits viele Kinderunfälle verhindern konnte und dies auch weiterhin tun wird.