Sicherheit soll durch Fahrbahnteiler in Wien-Penzing verbessert werden: Bauarbeiten starten

Durch einen FAhrbahnteiler in der Ameisbachzeile in Wien-Penzing soll die Sicherheit für Fußgänger verbessert werden. Die Bauarbeiten starten am 27. August.

In der Ameisbachzeile in Wien-Penzing wird ab dem 27. August die Errichtung eines Fahrbahnteilers und einer Betondecke gestartet. Betroffen ist die Autobushaltestelle "Ameisbachzeile" der Linie 51A in Fahrtrichtung Kennedybrücke.