"Sicher in Wien": 47 Festnahmen bei wienweiter Schwerpunktaktion

Am Dienstag fand zum wiederholten Mal die sicherheits- und kriminalpolizeiliche Schwerpunktaktion "Sicher in Wien" statt. Von 9 bis 21 Uhr waren insgesamt 301 Polizisten dabei.

Am gestrigen Dienstag nahmen 301 Polizisten der Bereitschaftseinheit (BE), des Landeskriminalamts (LKA), der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), der Fremden- und Grenzpolizei (FGP-Puma) und aller 14 Wiener Stadtpolizeikommanden (SPK), sowohl in zivil, als auch in Uniform, an der Schwerpunktaktion “Sicher in Wien” teil. Dabei wurden insgesamt 2.900 Mannstunden abgeleistet.