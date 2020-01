Shoppingspaß beim Final Sale Weekend im Designer Outlet Parndorf

Das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf lockt ja das ganze Jahr über mit reduzierten Preisen - nun wird noch eins draufgesetzt: Beim Final Sale Weekend im Februar gibt es bis zu 50 Prozent Extra-Rabatt.

Noch mehr Rabatte beim Final Sale Weekend

Riesige Auswahl im Designer Outlet Parndorf

In den rund 160 Shops mit einem breiten Markenmix und einer Riesenauswahl an Designermode, Schmuck, Schuhen, moderner Sports- und Homeware sowie einem tollen Sortiment an Spielen und Mode für Kinder macht das Shoppen umso mehr Spaß. Ganz bequem zum Einkaufen geht es dabei mit dem Shuttlebus ins Designer Outlet Parndorf und wieder retour, ebenfalls um 50 Prozent günstiger am Final Sale Weekend mit dem Code: „FINAL“.