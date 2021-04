Shopping City Süd geht zu 45 Prozent an französische Crédit Agricole

Österreichs größter Shoppingtempel, die Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf, geht zu 45 Prozent an die französische Großbank Crédit Agricole Assurances.

Transaktion vermutlich in Q3 abgeschlossen

Die Coronakrise habe die Shopping City Süd bisher "solide gemeistert". "Gerade die zahlreichen Neu-Eröffnungen und Markteintritte von internationalen Marken in den letzten Monaten (Maisons du Monde, Mister Spex, Dyson etc.) zeigen, dass die SCS als Retail-Standort ein Alleinstellungsmerkmal auf dem österreichischen Markt genießt", so Unibail-Rodamco-Westfield. Die Veräußerung eines Minderheitsanteils an einen internationalen Investor zeige, dass die SCS am europäischen Markt "als resilientes und ertragssicheres Asset etabliert" sei. Die SCS zähle mit rund 25 Millionen Besuchern pro Jahr zu den zehn besucherstärksten Einkaufszentren in Europa.