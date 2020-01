Shoppen mit gutem Gewissen: Edelstoff-Markt in der Wiener MARX HALLE

Am 14. und 15. März findet der Edelstoff-Markt für junges Design in der Wiener MARX HALLE statt. Dort warten unter anderem 150 Labels auf Besucher.

Modisch fit & fair in den Frühling starten - so das Motto bei der 21. Edition von Edelstoff - Markt für junges Design am 14. und 15. März in der Wiener Marx Halle. Besucher können sich auf 150 Labels, Produzenten und Manufakturen, die handmade, in Klein(st)auflagen, customized und nachhaltig in Österreich bzw. Europa produzieren, freuen. Hier können also Mode, Accessoires, Produktdesign und Schmuck mit gutem Gewissen gekauft werden.