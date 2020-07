Shark Awareness Day und Welt-Schlangen-Tag im Wiener Haus des Meeres

Haie und Schlangen haben viel gemeinsam: Schuppen, oft grundlos gefürchtet und viele Arten sind stark bedroht. Grund genug für das Haus des Meeres, beide Arten gebührend zu würdigen.

Obwohl die einen an Land leben und die anderen im Meer, haben beide mehr gemeinsam, als man gemeinhin glauben möchte: Sowohl Haie als auch Schlangen tragen ein schickes Schuppenkleid, mit dem sie an ihre Lebensräume perfekt angepasst sind. Sie werden oft grundlos gefürchtet und viele Arten sind leider stark bedroht. Am 14. und 16. Juli feiert das Haus des Meeres daher seine schuppigen Bewohner.

Hintergründe von Shark Awareness Day und Welt-Schlangen-Tag

Glücklicherweise gibt es immer mehr Menschen, die von Haien und Schlangen fasziniert sind und sich für sie einsetzen möchten! Daher findet alljährlich am 14. Juli der “Shark Awareness Day” und am 16. Juli der “Welt-Schlangen-Tag” statt.

Buntes Programm im Haus des Meeres zu Haien und Schlangen

Wie viele verschiedene Haiarten gibt es? Müssen sich Haie auch die Zähne putzen und warum haben sie eigentlich mehr Angst vor uns als wir vor ihnen?! Das und vieles mehr erfährt man bei den interaktiven Kurzvorträgen am 14. Juli 2020 um 10:00, 12:00, 15:00 und 18:00 Uhr. Die Teilnehmeranzahl ist coronabedingt beschränkt, um Anmeldung vorab wird gebeten (per E-Mail an: guides@haus-des-meeres.at oder direkt vor Ort an der Ticketkassa).