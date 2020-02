Sexuelle Belästigung: Wiener Familie randaliert gegen Festnahme

Die Wiener Polizei hatte Montagfrüh alle Hände voll zu tun, um die Festnahme eines 25-Jährigen durchzuführen. Die ganze Familie des Mannes wehrte sich dagegen, agierte hysterisch und hielt den Mann versteckt.

Mit so einem Widerstand gegen eine Festnahme hatte die Polizei Montagfrüh in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus nicht gerechnet. Ein wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung, Nötigung und Diebstahls gesuchter Mann hat sich nicht nur am Balkon seiner Wohnung in der Weiglgasse in Wien 15 versteckt. Seine Familie versuchte auch, die Beamten an der Festnahme zu hindern. "Die in der Wohnung anwesenden Familienmitglieder erzeugten eine hysterische Atmosphäre und leugneten außerdem die Anwesenheit des 25-Jährigen", so die Polizei. Mehrere Polizeieinheiten eilten zu Hilfe.