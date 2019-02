Die Frau alamierte in der Früh des 14. Februars die Polizei.

Sexuelle Belästigung in Wien-Leopoldstadt: Tatverdächtiger aggressiv gegenüber Polizei

Am Donnerstag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wegen einer sexuellen Belästigung in der Nähe des Pratersterns in Wien-Leopoldstadt alarmiert.

Die Beamten wurden am 14. Februar gegen 06:30 wegen einer sexuellen Belästigung in der Nähe des Pratersterns alarmiert. Eine 26-Jährige gab an, dass ihr ein ihr unbekannter Mann folgte und sie im Bereich des Oberschenkels und des Gesäßes berührte. Die junge Frau konnte sich vom Tatverdächtigen lösen und die Polizei verständigen.