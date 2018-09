Seva India Festival steigt am Wochenende in Wien

Am Wochenende gibt es die Möglichkeit, nach Indien zu reisen, ohne dafür ins Flugzeug zu steigen: Das Land ist zwei Tage lang im Rahmen des Seva India Festivals in Wien zu Gast, Besucher erwarten zahlreiche Workshops und Vorträge.

Am Samstag und Sonntag kommen alle Indien-Liebhaber voll auf ihre Kosten: Beim Seva India Festival findet das vielfältigste Indien-Symposium statt, das es in Österreich je gegeben hat. Das Festival wird am 22. September um 10.00 Uhr von der Botschafterin Indiens, H.E. Frau Renu Pall, feierlich eröffnet.