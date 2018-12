Serienladendieb ging der Polizei in Wien-Favoriten ins Netz

Am Donnerstagnachmittag klickten für einen 34-Jährigen die Handschellen. Der Mann soll mehrere Ladendiebstähle begangen haben.

Ein 34-jähriger georgischer Tatverdächtiger wurde am 13. Dezember gegen 16.30 Uhr von einem Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt in der Quellenstraße beim Diebstahl von zwei Parfums im Wert von über 180 Euro beobachtet und angehalten.