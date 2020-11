Serieneinbrecher in Wien-Rudolfsheim geschnappt

Am Samstag klickten für einen 25-Jährigen die Handschellen, nachdem ihn ein Zeuge beim Einbruch in mehrere Kellerabteile in Wien-Rudolfsheim beobachtet hatte.

Ein 25-jähriger ungarischer Staatsangehöriger wurde am 21. November gegen 20.30 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, als er mehrere Kellerabteile in der Weiglgasse in Wien-Rudolfsheim aufbrach und flüchtete.

Wiener Polizei nimmt 25-Jährigen nach Fluchtversuch fest

Bei einer Sofortfahndung konnte der Mann im Bereich der Sechshauserstraße wahrgenommen und nach einem kurzen Fluchtversuch schließlich in der Kellingasse angehalten und festgenommen werden.

Foto: LPD Wien