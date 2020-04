Serieneinbrecher in Wien-Fünfhaus festgenommen

Die Wiener Polizei konnte am Donnerstag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappen. Wie es sich herausstellte, war der Mann kein unbeschriebenes Blatt.

Wiener Polizeibeamte wurden bei einer Streife am Donnerstagabend im Bereich der Linzer Straße auf eine verdächtige Person aufmerksam. Die Polizisten observierten den 49-jährigen Mann aus dem Kosovo und konnten ihn schließlich nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Objekt in Wien-Fünfhaus festnehmen.