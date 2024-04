Seriendiebe waren auf hochpreisige Taschen spezialisiert: Trio erneut in Wien gefasst

Die Wiener Polizei hat zwei Serien-Taschendiebe geschnappt, die sich beide schon zum zweiten Mal im Netz der Exekutive verfangen haben.

Wiener Polizei schnappte Serien-Taschendiebe

Den Festnahmen am 25. bzw. am 28. März waren umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost - ARGE Taschendiebstahl vorausgegangen. Das Trio dürfte sich auf hochpreisige Taschen spezialisiert haben. Zunächst nahmen Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten am 25. März einen 28-jährigen Staatenlosen fest.