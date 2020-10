Seriendieb in Wien-Favoriten festgenommen

Ein mutmaßlicher Seriendieb wurde am Montag in einem Baumarkt in Wien-Favoriten mehrere Gegenstände gestohlen haben. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Ein 23-jähriger Ukrainer soll am Montag in einem Baumarkt in der Triester Straße in Wien-Favoriten diverse Gegenstände in seine Jackentasche gesteckt haben und wollte ohne zu zahlen das Geschäft verlassen. Ein Ladendetektiv konnte den Tatverdächtigen anhalten und alarmierte die Polizei.

Eine Personenkontrolle ergab, dass der 23-Jährige im Verdacht steht innerhalb kurzer Zeit mehrere Diebstähle begangen zu haben. Aufgrund des Verdachts der gewerbsmäßigen Begehung wurde er vorläufig festgenommen. Nach der polizeilichen Einvernahme ordnete die Staatsanwaltschaft Wien die eine Anzeige auf freiem Fuß an.