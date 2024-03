Serien-Gepäckdieb am Wiener Hauptbahnhof gefasst

Über mehrere Monate hinweg soll ein 37-Jähriger am Wiener Hauptbahnhof Gepäckstücke gestohlen haben. Die Polizei konnte den Mann nun festnehmen.

Nach intensiven Ermittlungen der Wiener Polizei konnte nun die Identität eines mutmaßlichen Gepäckdiebes ausgeforscht werden. Der 37-jährige algerische Staatsangehörige konnte am 6. März gegen 12.30 Uhr in einem Hotelzimmer in Wien-Rudolfsheim festgenommen werden.