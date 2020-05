Serien-Einbrecher-Duo kam mittels "Postschlüssel" in Wiener Wohnhäuser

Die Wiener Polizei konnte zwei Männern das Handwerk legen, die offenbar gewerbsmäßige Einbruchsdiebstähle begangen haben. Neun Delikte sollen auf deren Konto gehen.

Beamte der EGS observierten am Dienstagabend im Zuge einer Schwerpunktstreife in Wien 15 zwei verdächtige Personen. Die beiden Männer betraten mehrere Wohnanlagen durch einen „Postschlüssel“.

Männer-Duo nach neun Delikten festgenommen

In Folge begingen die Männer sieben vollendete und zwei versuchte Einbruchsdiebstähle in Kellerabteile. Als die Beamten die Festnahme aussprachen, versuchten die beiden Männer, die beide 29 Jahre alt und gebürtige Polen sind, zu flüchten. Es wurden Diebesgut und Einbruchswerkzeug sichergestellt. Die beiden Festgenommenen befinden sich in Haft.