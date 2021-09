Der Dieb hatte in seinem Rollstuhl gestohlenes Parfum versteckt

Der Dieb hatte in seinem Rollstuhl gestohlenes Parfum versteckt ©Pixabay (Sujet)

Serien-Dieb hatte am Wiener Praterstern Parfum in Rollstuhl versteckt

Am Mittwochnachmittag erwischte der Ladendetektiv eines Geschäfts am Praterstern einen mutmaßlichen Ladendieb in flagranti.

Der Detektiv konnte den Mann bei dem Vorfall gegen 16:30 Uhr direkt in dem Geschäftslokal anhalten und verständigte die Polizei. Der 58-jährige Pole soll mehrere Parfums im Sitz seines Rollstuhls versteckt haben. Alarmierte Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Ladendieb hatte zwölf Mal in Wien zugeschlagen