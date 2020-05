Serbe verkaufte Drogen in Wien: Festnahme

Ein 33-Jähriger wurde am Donnerstag in Wien wegen Drogenhandels verhaftet. Bei ihm wurden 60 Heroin-Säckchen und mehrere tausend Euro sichergestellt.

Den Verkauf von Drogen in seiner Wohnung hatte ein 38-Jähriger in Wien zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Beamte der EGS, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, wurden am Donnerstagabend auf mehrere seiner Kunden aufmerksam. Dadurch kamen sie dem Mann auf die Schliche. Er wurde festgenommen. In der Unterkunft in Meidling stellten die Beamten u.a. 60 Säckchen Heroin sicher.