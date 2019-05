Sensorik Labor der Wiener Tafel im NHM: Schüler lernen Essen neu zu begreifen

Der Sozialverein "Wiener Tafel" möchte mit einem "Sensorik-Labor" mehr Bewusstsein unter Schülern für die omnipräsente Lebensmittelverschwendung schaffen. Das Labor ist noch bis Ende der Woche im Naturhistorischen Museum (NHM) aufgebaut.

Lebensmittelverschwendung: Gut die Hälfte vermeidbar

Täglich landen große Mengen an wertvollen Lebensmitteln im Müll. “Gut die Hälfte davon gilt als potenziell vermeidbar”, so NHM-Direktor Christian Köberl in einer Aussendung. In der für 2020 geplanten Ausstellung möchte man daher “die Ursachen dieser Problematik erheben und Gegenstrategien aufzeigen, um mit unseren Ressourcen bewusster umzugehen. Dieses ethische, politische und wirtschaftliche Problem soll für eine breite Öffentlichkeit, vor allem auch für ein junges und jugendliches Publikum aufgearbeitet und in einen Ausstellungskontext im NHM Wien gebracht werden”, so Köberl.