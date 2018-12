Ö: Lebensmittel im Wert von 1 Milliarde Euro landen jährlich im Müll

Der sorgsame Umgang mit Lebensmitteln ist den Österreichern laut einer Umfrage sehr wichtig. Dennoch landen jährlich rund 206.000 Tonnen genießbares Essen im Müll.

Die Mehrheit der Österreicher achtet einer Umfrage im Auftrag des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) zufolge auf einen sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln. Dennoch landen in den Haushalten jährlich etwa 206.000 Tonnen im Wert von einer Milliarde Euro an teils genießbaren Lebensmitteln im Müll, hieß es in einer Aussendung des VOEB.