Seniorinnen wollten Währinger Gürtel in Wien überqueren: Von Pkw erfasst

Zwei Frauen wollten am Freitagnachmittag den vierspurigen Währinger Gürtel überqueren und wurden dabei von einem Pkw erfasst. In unmittelbarer Nähe hätte sich ein Schutzweg befunden.

Am 29. März kam es am Währinger Gürtel gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fußgängerinnen (71, 81) und einem Pkw. Laut Zeugenaussagen hatten die beiden Frauen die vierspurige Fahrbahn betreten, während für den Fahrzeugverkehr grünes Licht der Ampel zeigte. Sie dürften, so Aussagen, dabei nicht auf den regen Fahrzeugverkehr geachtet haben.