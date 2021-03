Seniorenrat will tägliche Besuche in Pflegeheimen

Der Seniorenrat sieht eine Ungleichbehandlung zwischen Seniorenheimen und Kranken- und Kuranstalten und fordert ein tägliches Besuchsrecht. Bisher waren Besuche nur zweimal die Woche erlaubt

Der Österreichische Seniorenrat fordert im Vorfeld der Adaptierung der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung am Montagnachmittag mehr Besuchsmöglichkeiten in Pflegeheimen. Sofern der Heimbewohner geimpft ist, negative Testergebnisse vorliegen, FFP2-Masken verwendet werden und Abstands- und Desinfektionsmaßnahmen eingehalten werden, müssen tägliche Besuche möglich sein, forderten PVÖ-Präsident Peter Kostelka (SPÖ) und Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec (ÖVP).

Bisher nur zwei Besuche pro Woche

Seit den letzten Lockerungen vor gut einer Woche dürfen Heimbewohner zwei Besuche pro Woche mit jeweils zwei Personen empfangen. Im Rahmen der Sitzung des Hauptausschusses des Nationalrates am Montagabend wird die Verordnung neuerlich modifiziert. Weitere Lockerungen der Besuchsregeln sind aber nur in Kranken- und Kuranstalten vorgesehen - künftig soll dort ein Besucher oder eine Besucherin pro Tag zugelassen sein, so der Seniorenrat.