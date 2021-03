Senioren und Ärzte wollen Corona-Tests beim Friseur

Senioren, Ärzte und Branchenvertreter rufen nach einfacheren Test-Möglichkeiten für den Besuch bei körpernahen Dienstleistern wie Friseuren, Masseuren oder Kosmetikerinnen.

Daher wurde ein gemeinsamer Brief an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gerichtet, in dem man um die Zulassung von Coronavirus-Tests vor Ort oder gemäß dem "4-Augen-Prinzip" ersucht.