Senioren-Klimaticket erst ab 65: Nachteil für Frauen

Beim Klimaticket gibt es eine Ermäßigung für Senioren, die bereits 64 Jahre und ab 1. Jänner 2022 65 Jahre alt sind. Eine Altersgrenze, die bei Frauen deutlich über ihrem gesetzlichen Pensionsalter von derzeit 60 Jahren liegt.

Klimaticket: Seniorinnen müssen länger Vollpreis zahlen

Einheitliche Altersgrenze von 65 Jahren vereinbart

Vom Klimaschutzministerium wird dies auf APA-Anfrage so erklärt: In Österreich gab es bis 2010 teilweise unterschiedliche Altersgrenzen für die Seniorenermäßigung bei Öffi-Tickets. Dies wurden vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig aufgehoben. Die Verkehrsverbünde, ÖBB und Bund haben in der Folge eine Angleichung und schrittweise Heranführung an die Altersgrenze 65 vereinbart, diese wird nun nach zehn Jahren am 1.1.2022 erreicht. "Das Klimaschutzministerium hält sich beim Klimaticket selbstverständlich an diese Vereinbarung."