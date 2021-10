Klimaticket kommt zum Nationalfeiertag auch in Wien

Das Öffi-Klimaticket geht am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2021, an den Start. Auch die Bundesländer aus dem Osten Österreichs, Wien, Niederösterreich und das Burgenland sollen mit dabei sein.

In Österreich dürfte am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, ein für das ganze Bundesgebiet gültiges Öffi-Klimaticket an den Start gehen. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) einigte sich offenbar mit den noch ausstehenden Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland. Details wird die Ressortchefin gemeinsam mit den entsprechenden Landeshauptleuten heute, Donnerstag, um 13.00 Uhr, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt geben.