Klimaticket soll bald auch für Ostregion kommen

Laut "Wien Heute" soll das österreichweite Klimaticket auch demnächst für die Ostregion kommen. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte den Start des Tickets für 26. Oktober angekündigt, allerdings ohne Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Den Start für das österreichweite Klimaticket hatte Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) Mitte August für den 26. Oktober, den Nationalfeiertag, angekündigt - wobei Wien, Niederösterreich und das Burgenland zum Zeitpunkt der Präsentation nicht an Bord waren. Nun seien die Gespräche mit der Ostregion aber im Finale, berichtete "Wien heute".

Wien, NÖ und das Burgenland stünden vor Einigung mit dem Bund

Wien, Niederösterreich und das Burgenland stünden vor einer Einigung mit dem Bund, hieß es. "Wir sind in sehr guten und konstruktiven Gesprächen mit der Ostregion", sagte Gewessler in dem ORF-Beitrag. "Ich traue mich sagen, wir biegen in die letzte Kurve ein."