Semesterferien in Wien und Niederösterreich: Zeugnisaktionen für Schüler

In Wien und Niederösterreich stehen die Semesterferien bevor. Nachdem das erste Semester geschafft ist, warten im SCN und in der Sonnentherme Lutzmannsburg Belohnungen auf die Schüler.

Am 1. Februar wartet auf die Schüler, die bereits in die Semesterferien starten, eine Belohnung. Im Shopping Center Nord findet bei Hollywood Megaplex eine Zeugnisaktion statt. Wer sein Zeugnis dabei hat, kann sich seinen Lieblingsfilm bereits ab 1 Euro anschauen. Das Kinoticket wird so viel kosten, wie die Deutschnote im Zeugnis ausgefallen ist. Außerdem gibt es noch eine süße Überraschung dazu, damit sich das Lernen ausgezahlt hat.