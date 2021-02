Seltene Krankheiten: Forschung vorantreiben

Während intensiv an Therapien gegen Covid-19 gearbeitet wird, ist die Forschung zu sogenannten Seltenen Krankheiten in der Pandemie eingeschränkt worden. Die rasante Entwicklung von Corona-Impfstoffen sah Dominik Wolf von der Med-Uni Innsbruck aber für "Rare Diseases" positiv.

Klinische Studienentwicklung soll weiter vorangetrieben werden

"Es ist wichtig, dass wir die klinische Studienentwicklung weiter vorantreiben." Klinische Studien seien vor allem zu Beginn der Pandemie behindert gewesen, das habe nicht nur "Rare Diseases" betroffen, sagte Wolf, Leiter der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin V, anlässlich des Tags der Seltenen Erkrankungen am kommenden Sonntag (28. Februar). Etwa sieben Prozent der Bevölkerung leiden an einer der rund 7.000 verschiedenen Krankheiten, die in diese Kategorie fallen. In der Forschungsarbeit seien durch die Vorsichtsmaßnahmen der Laborbetrieb sowie die Kommunikation und der Austausch mit Kollegen eingeschränkt. "Das fehlt mir schon", berichtete der Mediziner rund ein Jahr nach Beginn der Corona-Ausbreitung in Österreich.