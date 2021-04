Selektionsleitlinien für Lungentransplantation bei Covid-19 vorgestellt

Erstmals wurden generelle Selektionskriterien für eine Lungentransplantation bei Corona vorgestellt. Dafür wurden bestimmte Faktoren festgelegt.

Im Mai 2020 sind einer 44-Jährigen nach schwerem Covid-19-Verlauf an der MedUni Wien im AKH als erster Patientin Europas mit dieser Indikation Lungen transplantiert worden. Das Programm ist laut einer MedUni-Aussendung vom Freitag mittlerweile führend an einem internationalen Konsortium mit internationalen Experten beteiligt. Dieses stellte nun im Fachblatt "The Lancet Respiratory Medicine" erstmals generelle Selektionskriterien für eine Lungentransplantation bei Corona vor.