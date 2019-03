Selbstmord-Drohung bei Ehestreit: Feuerwehr rückte in Wien-Floridsdorf aus

Bei einem Ehestreit in Wien-Floridsdorf wurde nicht nur die Polizei gerufen, auch die Feuerwehr musste anrücken - der Ehemann drohte nämlich, aus dem Fenster zu springen.

Am Sonntagnachmittag eskalierte ein Streit zwischen Eheleuten (beide österreichisches Staatsbürger) in Wien-Floridsdorf. Der 76-jährige Ehegatte soll seine 70-jährige Frau dabei mit dem Umbringen bedroht haben, woraufhin sie die Polizei verständigte. Am Notruf teilte die 70-Jährige mit, dass ihr Ehemann womöglich aus dem Fenster des vierten Stockes springen werde.