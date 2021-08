Selbst gebaute Rohrbombe explodierte in Wien-Donaustadt

Am Montagmorgen explodierte in einem Einfamilienhaus in Wien-Donaustadt eine selbst gebaute Rohrbombe, was einen Großeinsatz der Polizeieinsatzkräfte zur Folge hatte.

Ein 46-jähriger Österreicher steht im Verdacht eine Rohrbombe gebastelt zu haben, die am Montagmorgen gegen 4.15 Uhr in einem Einfamilienhaus in Wien-Donaustadt detonierte. Dadurch wurde er an der Hand verletzt und ein Großeinsatz der Wiener Polizeieinsatzkräfte ausgelöst.

Rohrbombe in Haus in Wien-Donaustadt explodiert

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt an der Einsatzadresse

eintrafen, hat sich der 46-Jährige in seinem Haus verschanzt. In weiterer

Folge wurde der Gefahrenbereich großräumig abgesperrt und Beamte der

WEGA, der Polizeidiensthundeeinheit, des EKO Cobra/DSE, des Landeskri-

minalamts, der Verhandlungsgruppe sowie sprengstoffkundige Organe

(SKO) waren im Einsatz.

LPD Wien

46-Jähriger festgenommen

Nach mehreren Stunden gelang es, dass sich der Mann freiwillig aus dem Haus begab und vorläufig festgenommen werden konnte. Das Wohnhaus wurde anschließend durchsucht, es wurden mehrere vermutlich

selbsthergestellte Sprengmittel aufgefunden. Der 46-Jährige befindet sich

derzeit unter Aufsicht von Justizwachebeamten in einem Spital.