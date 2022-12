Sekt und Live-Acts zu Silvester am Wiener Riesenradplatz

Zu Silvester können sich die Besucher des Wintermarkts am Wiener Riesenradplatz auf Sekt, Punsch, Live-Acts und traditionellen Walzer freuen.

Und das neue Jahr beginnt dann gleich mindestens so feierlich, wie das alte geendet hat: Denn am 1. Jänner können BesucherInnen der Live-Übertragung des traditionellen Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker auf dem Riesenradplatz lauschen. Der traditionelle Pausenfilm wird dieses Mal zudem mit einem Prater-Spezial aufwarten.

Silvester am Wiener Riesenradplatz feiern

Der Wintermarkt am Wiener Riesenradplatz bleibt noch bis 8. Jänner geöffnet. Bis dahin wird am Riesenradplatz mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm und Live-Konzerten weitergefeiert. Und auch am letzten Tag des Wintermarkts wartet ein besonderes Highlight: Denn dann ist am Wiener Riesenradplatz der „Winterschlussverkauf“. Ganz nach dem Motto „Alles muss raus!“ können sich die BesucherInnen dann auf Punsch und Glühwein zum Spezialpreis freuen.